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Giriş Tarihi: 5.7.2023 10:00

Berkan Durmaz'ın yeni adresi Beşiktaş Emlakjet oldu!

AA
Berkan Durmaz’ın yeni adresi Beşiktaş Emlakjet oldu!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında kadromuzda yer alan Berkan Durmaz'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, milli basketbolcu Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı." görüşlerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında ayrıca Berkan Durmaz'ın görüntülerinin olduğu bir video da yer aldı.

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Berkan Durmaz'ın yeni adresi Beşiktaş Emlakjet oldu!
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