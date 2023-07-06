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Giriş Tarihi: 6.7.2023 13:43

TOFAŞ, ABD'li şutör gard Caleb Homesley'i transfer etti

AA
TOFAŞ, ABD’li şutör gard Caleb Homesley’i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Caleb Homesley’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi-Yeşilliler, yeni sezonun ikinci transferini geçen sezon VTB United League'de BC Zenit Saint Petersburg forması giyen Homesley ile anlaşma sağlayarak gerçekleştirdi.

Kolej kariyerini NCAA'de Liberty University'de geçiren, özellikle 2021-2022 sezonunda Alman temsilcisi Hamburg Towers'ta sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Homesley, 2022-2023 sezonunu Rusya'da yarı final oynadıkları VTB Ligi'nde 48 maçta 11,2 sayı, 2,9 ribaunt, 1,9 asist, şampiyon oldukları Rusya VTB Super Cup'ta 3 maçta 12,7 sayı, 3,3 ribaunt, 1,7 asist, Gomelsky Cup'ta ise 2 maçta 16 sayı, 3,5 ribaunt, 4 asist ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı.

1996 doğumlu ve 1,98 metre boyundaki Caleb Homesley, şutör gard pozisyonunda görev yapıyor.

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TOFAŞ, ABD'li şutör gard Caleb Homesley'i transfer etti
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