Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Nef, Corey Walden'ı transfer etti
Giriş Tarihi: 10.7.2023 16:06

Galatasaray Nef, Corey Walden'ı transfer etti

DHA
Galatasaray Nef, Corey Walden’ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, son olarak Bayer Münih forması giyen Corey Walden'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Nef, bir ismi daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 2 sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'de geçiren oyun kurucu Corey Walden'i 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 34 Almanya Ligi, 29 EuroLeague karşılaşmasında parkeye çıktı. Walden, EuroLeague'de 8.8 sayı, 1.8 ribaunt, 2.3 asist istatistikleri ile oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Miralem Halilovic, Akwasi Yeboah, Jonah Radebaugh, Buğrahan Tuncer, İsmet Akpınar ve Samet Geyik'i kadrosuna dahil etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Asıl darbeyi Jesus ve Arda’nın babası vurdu
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor: İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Huzuru bozana sınırdışı
Küresel enflasyon açısından kritik günler
Son dakika: Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK'ya darbe
Erdoğan’dan başka kim?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Nef, Corey Walden'ı transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA