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Giriş Tarihi: 26.7.2023 10:59

Boston Celtics'ten Jaylen Brown'a rekor kontrat

AA
Boston Celtics’ten Jaylen Brown’a rekor kontrat

NBA ekiplerinden Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jaylen Brown'a 5 yıl için 304 milyon dolar ödeyecek. Brown bu kontratla NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacak.

NBA'de yer alan habere göre, Celtics'in, 5 sezonluk kontrat yenileme için Brown'a 304 milyon dolar ödeyeceği belirtildi. Resmi imzaların atılmasının ardından Brown, NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu konumuna geldi..

Son şampiyon Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, geçen yaz kulübüyle imzaladığı 264 milyon dolarlık anlaşmayla şu anki NBA rekorunu elinde tutuyor. Celtics tarafından 2016'da 3. sıradan draft edilen 26 yaşındaki Brown, geçen sezon 26,6 sayı, 6,9 ribaunt ve 3,5 asist ortalamasını yakalamıştı.

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Boston Celtics'ten Jaylen Brown'a rekor kontrat
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