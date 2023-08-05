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Giriş Tarihi: 5.8.2023 14:10

Fenerbahçe Beko, Raul Neto’yu kadrosuna kattı!

DHA
Fenerbahçe Beko, Raul Neto’yu kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA'de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA'de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Raul Neto, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5'inci isim oldu. Fenerbahçe daha önce Yam Madar, Nate Sestina, Sertaç Şanlı ve Georgios Papagiannis'i transfer etmişti.

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Fenerbahçe Beko, Raul Neto’yu kadrosuna kattı!
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