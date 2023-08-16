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Giriş Tarihi: 16.8.2023 22:59

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu

AA
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye’nin rakibi İsveç oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Belçika'yı 79-78 mağlup ederek D Grubu'nu Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan İsveç, yarı finale yükseldi.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsveç ile yarı finalde mücadele edecek.

D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile final mücadelesi verecek.

Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.

Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de.

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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu
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