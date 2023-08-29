Shane Larkin ve Wilbekin’e kötü haber geldi!

Yönergenin ilgili 10.6. maddesi şöyle: "Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyüklerde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazananlar; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybeder."