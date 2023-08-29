Shane Larkin ve Wilbekin’e kötü haber geldi!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbol Müsabaka Talimatı"na göre; Anadolu Efes forması giyen Larkin ile F.Bahçe'de oynayan Wilbekin "devşirme" statüsünü kaybedip yabancı oyuncu konumuna geldi.
Yönergenin ilgili 10.6. maddesi şöyle: "Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyüklerde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazananlar; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybeder."
İki yıldız, Tahkim Kurulu'na yapacakları itirazdan sonuç alamazlarsa ligde yabancı statüsünde oynayacak.