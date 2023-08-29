Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Shane Larkin ve Wilbekin'e kötü haber geldi!
Giriş Tarihi: 29.8.2023 09:56 Son Güncelleme: 29.8.2023 10:00

Shane Larkin ve Wilbekin'e kötü haber geldi!

Shane Larkin ve Wilbekin’e kötü haber geldi!

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri maçları için davet edilmesine rağmen Milli Takım kampına katılmayan ve 5'er maç ceza alan Shane Larkin ile Scottie Wilbekin'e kötü haber geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbol Müsabaka Talimatı"na göre; Anadolu Efes forması giyen Larkin ile F.Bahçe'de oynayan Wilbekin "devşirme" statüsünü kaybedip yabancı oyuncu konumuna geldi.

Yönergenin ilgili 10.6. maddesi şöyle: "Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyüklerde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazananlar; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybeder."

İki yıldız, Tahkim Kurulu'na yapacakları itirazdan sonuç alamazlarsa ligde yabancı statüsünde oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Mecburiyetten devren muhalefet
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Bakan Koca'dan e-Reçetem açıklaması! Sağlık turizmi vurgusu: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
HDP ne yapar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Shane Larkin ve Wilbekin'e kötü haber geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA