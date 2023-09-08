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Giriş Tarihi: 8.9.2023 11:08

TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve Uluslararası İsmet Badem Turnuvası başlıyor!

TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve Uluslararası İsmet Badem Turnuvası başlıyor!

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen geleneksel TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ile birlikte Uluslararası İsmet Badem Turnuvası, bu sezon Nirvana Basketball Weeks etkinliği kapsamında büyük bir organizasyonla gerçekleştiriliyor.

Nirvana Basketball Weeks etkinliği kapsamında düzenlenecek TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve Uluslararası İsmet Badem Turnuvası,12-17 Eylül tarihleri arasında Cosmos Sports Center'da gerçekleşecek. Turnuvada Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet, CSKA Moskova, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom takımları parkede olacak.

16. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet ve CSKA Moskova takımları karşılaşacak. İsmet Badem Kupası'nda ise Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom mücadele edecek.

Bilet satışının devam ettiği Antalya'daki basketbol şöleninde maç programı ise şöyle;

12 Eylül Salı 20:00: CSKA MOSKOVA - BEŞİKTAŞ EMLAKJET
13 Eylül Çarşamba 20:00: TÜRK TELEKOM - CSKA MOSKOVA
14 Eylül Perşembe 18:00: GALATASARAY NEF - PINAR KARŞIYAKA
14 Eylül Perşembe 20:00: ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ EMLAKJET
15 Eylül Cuma 18:00: PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM
15 Eylül Cuma 20:00: CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES
16 Eylül Cumartesi 15:00: GALATASARAY NEF - BEŞİKTAŞ EMLAKJET
17 Eylül Pazar 13:00: ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA
17 Eylül Pazar 15:00: TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF

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TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve Uluslararası İsmet Badem Turnuvası başlıyor!
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