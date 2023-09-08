TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve Uluslararası İsmet Badem Turnuvası başlıyor!

Nirvana Basketball Weeks etkinliği kapsamında düzenlenecek TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve Uluslararası İsmet Badem Turnuvası,12-17 Eylül tarihleri arasında Cosmos Sports Center'da gerçekleşecek. Turnuvada Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet, CSKA Moskova, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom takımları parkede olacak.

16. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet ve CSKA Moskova takımları karşılaşacak. İsmet Badem Kupası'nda ise Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom mücadele edecek.

Bilet satışının devam ettiği Antalya'daki basketbol şöleninde maç programı ise şöyle;

12 Eylül Salı 20:00: CSKA MOSKOVA - BEŞİKTAŞ EMLAKJET

13 Eylül Çarşamba 20:00: TÜRK TELEKOM - CSKA MOSKOVA

14 Eylül Perşembe 18:00: GALATASARAY NEF - PINAR KARŞIYAKA

14 Eylül Perşembe 20:00: ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ EMLAKJET

15 Eylül Cuma 18:00: PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM

15 Eylül Cuma 20:00: CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES

16 Eylül Cumartesi 15:00: GALATASARAY NEF - BEŞİKTAŞ EMLAKJET

17 Eylül Pazar 13:00: ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA

17 Eylül Pazar 15:00: TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF