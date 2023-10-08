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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Ejderhalar evinde uçtu

Ejderhalar evinde uçtu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Aliağa Petkimspor’u 91-80 yenip sezonun ilk galibiyetini aldı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ligin iddialı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor Salonu'nda İzmir ekibi Aliağa Petkimspor'u 91-80'lik skorla yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçı baştan sona üstün götüren Kırmızı Ejderhalar, ilk periyodu 29-15, devreyi 46-36, 3. periyodu da 68-58 aldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu; 17 sayı, 9 ribaund, 5 asistle Bahçeşehir'den Tyler Cavanaugh oldu. Kanadalı oyuncuya takım arkadaşları Jerry Boutsiele 18 sayı, 8 ribaund, 2 asistle ve Axel Bouteille 12 sayı, 1 ribaund ile destek verdiler.

'SERT BAŞLAYIP, HİÇ BIRAKMADIK'
Karşılaşmanın ardından konuşan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başında çok sert başlayarak belli bir sayı farkı yakaladık ve bütün maç boyunca kontrollü bir şekilde bunu koruduk. Bu sezonki ilk galibiyetimizi evimizde aldık. Bugün bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederim. Umarım bir sonraki iç saha maçımıza bu sayımız artarak büyür" yorumlarında bulundu.

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Ejderhalar evinde uçtu
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