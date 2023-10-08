Ejderhalar evinde uçtu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ligin iddialı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor Salonu'nda İzmir ekibi Aliağa Petkimspor'u 91-80'lik skorla yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.Karşılaşmanın en değerli oyuncusu; 17 sayı, 9 ribaund, 5 asistle Bahçeşehir'den Tyler Cavanaugh oldu. Kanadalı oyuncuya takım arkadaşları Jerry Boutsiele 18 sayı, 8 ribaund, 2 asistle ve Axel Bouteille 12 sayı, 1 ribaund ile destek verdiler.Karşılaşmanın ardından konuşan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, "Oyuncularımı tebrik ediyorum.Bu sezonki ilk galibiyetimizi evimizde aldık. Bugün bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederim." yorumlarında bulundu.