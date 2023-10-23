Derbinin galibi Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbi heyecanı yaşandı. F.Bahçe Beko, deplasmanda G.Saray Ekmas'ı 74-62 mağlup etmeyi başardı. Sarıkırmızılıların vertigo teşhisi konulan Karadağlı başantrenörü Zvezdan Mitrovic, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamadı. Rakibine karşı maçın tamamında üstün oynayan sarı-lacivertlilerde Yann Madar15, Motley ve Guduric 11'ersayı attı. Aslan'da ise Sadık Emir Kabaca 16, Buğrahan Tuncer de 14 sayı kaydetti. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 80-87, Büyükçekmece- Bursaspor: 75-70, Tofaş-Manisa BŞB: 77-89.