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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Derbinin galibi Fenerbahçe

Derbinin galibi Fenerbahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbi heyecanı yaşandı. F.Bahçe Beko, deplasmanda G.Saray Ekmas'ı 74-62 mağlup etmeyi başardı. Sarıkırmızılıların vertigo teşhisi konulan Karadağlı başantrenörü Zvezdan Mitrovic, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamadı. Rakibine karşı maçın tamamında üstün oynayan sarı-lacivertlilerde Yann Madar 15, Motley ve Guduric 11'er sayı attı. Aslan'da ise Sadık Emir Kabaca 16, Buğrahan Tuncer de 14 sayı kaydetti. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 80-87, Büyükçekmece- Bursaspor: 75-70, Tofaş-Manisa BŞB: 77-89.

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Derbinin galibi Fenerbahçe
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