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Giriş Tarihi: 30.10.2023 00:02

Galatasaray, Anadolu Efes’i 95-76 mağlup etti

Galatasaray, Anadolu Efes’i 95-76 mağlup etti

Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 5’inci haftasının kapanış maçında Galatasaray, Anadolu Efes’i 95-76 mağlup etti.

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasının kapanış maçında Galatasaray, Anadolu Efes'i 95-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3'üncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Erhan Gürsel, Tolga Edis

ANADOLU EFES: Bryant 10, Thompson 12, Erkan Yılmaz 16, Ercan Osmani 6, Jones 18, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca, Erten Gazi 5, Clyburn 5, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 4

GALATASARAY: Walden 4, Halilovic 7, Buğrahan Tuncer 16, Martin 12, Yeboah 14, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 9, Samet Geyik, Radebugh 8, Göksenin Köksal 15

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

DEVRE: 35-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68

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