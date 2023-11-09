Bahçeşehir tam gaz

Mücadeleyi önde götüren ve son çeyrekte geri düşse de uzatmaları bulan Bahçeşehir Koleji, parkeden 96-91’lik zaferle ayrıldı. Atalay’ın ekibi, üst üste 3. maçını kazandı
FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji doludizgin yoluna devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, 1. Tur D Grubu'nda Era Nymburk'u deplasmanda uzatmalara giden müsabakada 96-91 mağlup ederek üst üste 3. karşılaşmasından zaferle ayrıldı. Mücadeleye iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilkçeyreği 25-18 önde tamamlarkensoyunma odasınada 50-42 üstün gitmeyibaşardı. Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan Sinan Atalay'ın ekibi, 68-58'lik skorla son çeyreğe girdi. Ancak bu bölümde rakip takım vites yükseltip 80-77 öne geçti. Bahçeşehir, Bouteille'inson saniye üçlüğüyle maçı uzatmalarataşıdı. Daha sonra da hatasız oynayarak mücadeleyi 96-91'lik galibiyetle kapattı. Temsilcimizde Axel Bouteille 25, Tyler Cavanaugh23, Tony Taylor 16, Jerry Boutsiele de12 sayılık performanslarıyla bu önemli zaferde pay sahibi oldu.
'Eksiklererağmenkazandık'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Maçın bizim açımızdan zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularım, gereken savaşı sahada gösterdi. Ve uzatmada da olsa kazanmayı bildik. Nymburk, Şampiyonlar Ligi'nden gelen güçlü bir ekip. Eksiklere rağmen deplasmandakazandığımız için mutluyuz. Tüm oyuncuları ve ekibimi tebrik ediyorum."