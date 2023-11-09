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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Bahçeşehir tam gaz

Bahçeşehir tam gaz

Mücadeleyi önde götüren ve son çeyrekte geri düşse de uzatmaları bulan Bahçeşehir Koleji, parkeden 96-91’lik zaferle ayrıldı. Atalay’ın ekibi, üst üste 3. maçını kazandı

FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji doludizgin yoluna devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, 1. Tur D Grubu'nda Era Nymburk'u deplasmanda uzatmalara giden müsabakada 96-91 mağlup ederek üst üste 3. karşılaşmasından zaferle ayrıldı. Mücadeleye iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 50-42 üstün gitmeyi başardı. Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan Sinan Atalay'ın ekibi, 68-58'lik skorla son çeyreğe girdi. Ancak bu bölümde rakip takım vites yükseltip 80-77 öne geçti. Bahçeşehir, Bouteille'in son saniye üçlüğüyle maçı uzatmalara taşıdı. Daha sonra da hatasız oynayarak mücadeleyi 96-91'lik galibiyetle kapattı. Temsilcimizde Axel Bouteille 25, Tyler Cavanaugh 23, Tony Taylor 16, Jerry Boutsiele de 12 sayılık performanslarıyla bu önemli zaferde pay sahibi oldu.

'Eksiklere rağmen kazandık'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Maçın bizim açımızdan zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularım, gereken savaşı sahada gösterdi. Ve uzatmada da olsa kazanmayı bildik. Nymburk, Şampiyonlar Ligi'nden gelen güçlü bir ekip. Eksiklere rağmen deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Tüm oyuncuları ve ekibimi tebrik ediyorum."

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Bahçeşehir tam gaz
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