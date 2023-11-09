Bahçeşehir tam gaz

FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji doludizgin yoluna devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, 1. Tur D Grubu'nda Era Nymburk'u deplasmanda uzatmalara giden müsabakada 96-91 mağlup ederek üst üste 3. karşılaşmasından zaferle ayrıldı. Mücadeleye iyi başlayan Bahçeşehir Koleji,Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan Sinan Atalay'ın ekibi, 68-58'lik skorla son çeyreğe girdi. Ancak bu bölümde rakip takım vites yükseltip 80-77 öne geçti.Daha sonra da hatasız oynayarak mücadeleyi 96-91'lik galibiyetle kapattı. Temsilcimizdebu önemli zaferde pay sahibi oldu.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Maçın bizim açımızdan zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularım, gereken savaşı sahada gösterdi. Ve uzatmada da olsa kazanmayı bildik. Nymburk, Şampiyonlar Ligi'nden gelen güçlü bir ekip.Tüm oyuncuları ve ekibimi tebrik ediyorum."