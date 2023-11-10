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Giriş Tarihi: 10.11.2023

F.Bahçe’yi Obradovic yıktı Efes uzatmada güldü

F.Bahçe’yi Obradovic yıktı Efes uzatmada güldü
THY Avrupa Ligi'nde dün iki temsilcimiz sahne aldı. Fenerbahçe Beko, eski hocası Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan'a deplasmanda tek sayı farkla 85-84 mağlup oldu. Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadelede Kanarya, uzun süre önde götürdüğü maçı son çeyrekte kaybetti ve 4 müsabaka sonra yenilgiyle tanıştı. 22 sayı üreten Hayes'in çabası da yetmedi. Anadolu Efes ise normal süresi 74-74 berabere biten maçta Litvanya'nın Zalgiris ekibini uzatmada 86-82'lik skorla devirdi. İki maç sonra kazanan lacivert- beyazlılar, 3. galibiyetini elde etti. Clyburn 20 sayıyla zaferin mimarı olurken, Thompson da 17 sayı kaydetti.

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F.Bahçe’yi Obradovic yıktı Efes uzatmada güldü
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