F.Bahçe’yi Obradovic yıktı Efes uzatmada güldü

THY Avrupa Ligi'nde dün iki temsilcimiz sahne aldı. Fenerbahçe Beko, eski hocası Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan'a deplasmanda tek sayı farkla 85-84 mağlup oldu. Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadelede Kanarya, uzun süre önde götürdüğü maçı son çeyrekte kaybetti ve 4 müsabaka sonra yenilgiyle tanıştı. 22 sayı üreten Hayes'inçabası da yetmedi. Anadolu Efes ise normal süresi 74-74 berabere biten maçta Litvanya'nınZalgiris ekibini uzatmada86-82'lik skorladevirdi. İki maç sonra kazanan lacivert- beyazlılar, 3. galibiyetini elde etti. Clyburn 20 sayıylazaferin mimarı olurken, Thompson da 17 sayı kaydetti.