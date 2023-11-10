F.Bahçe’yi Obradovic yıktı Efes uzatmada güldü

THY Avrupa Ligi'nde dün iki temsilcimiz sahne aldı. Fenerbahçe Beko, eski hocası Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan'a deplasmanda tekMüthiş bir çekişmeye sahne olan mücadelede Kanarya, uzun süre önde götürdüğü maçı son çeyrekte kaybetti ve 4 müsabaka sonra yenilgiyle tanıştı.Anadolu Efes ise normal süresi 74-74 berabere biten maçtaİki maç sonra kazanan lacivert- beyazlılar, 3. galibiyetini elde etti.Thompson da 17 sayı kaydetti.