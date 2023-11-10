Potanın perileri farklı başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa ŞampiyonasıElemeleri F Grubu'ndaki ilkmaçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ay-Yıldızlı ekip, ilk periyodu 19-8 önde kapattı. Hem hücumda hem savunmada etkili oynayan milliler, farkı 23'e çıkararak devreyi 43-20 üstün bitirdi. Son periyotta da üstünlük kuran Türkiye, salondan 75-40 galip ayrıldı. Milli Takım'daTilbe Şenyürek 14 sayıyla maçın en skorerismi oldu. Ay-Yıldızlılar, pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.