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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Potanın perileri farklı başladı

Potanın perileri farklı başladı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ay-Yıldızlı ekip, ilk periyodu 19-8 önde kapattı. Hem hücumda hem savunmada etkili oynayan milliler, farkı 23'e çıkararak devreyi 43-20 üstün bitirdi. Son periyotta da üstünlük kuran Türkiye, salondan 75-40 galip ayrıldı. Milli Takım'da Tilbe Şenyürek 14 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ay-Yıldızlılar, pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

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Potanın perileri farklı başladı
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