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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Fransızlar’a ders verdi

Fransızlar’a ders verdi
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fransa'da oynadığı maçta Monaco'yu 89-82 yendi. Bu sezon Avrupa'da deplasmanda ilk kez gülen lacivert-beyazlılar toplamda ise 4. galibiyetine ulaştı. İlk yarıyı da 48-44 önde kapatan Anadolu Efes'te 25 sayıyla mücadele eden Larkin, maçın en skorer ismi olurken, zaferde başrolü oynadı. 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson da Fransız ekibinin fişini çeken isimler oldular. Fenerbahçe Beko ise Belgrad'da Kızılyıldız'a 84-58'lik skorla boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla turnuvadaki 3. mağlubiyetini aldı.

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Fransızlar’a ders verdi
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