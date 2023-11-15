Fransızlar’a ders verdi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fransa'da oynadığı maçta Monaco'yu 89-82 yendi. Bu sezon Avrupa'da deplasmanda ilk kez gülen lacivert-beyazlılar toplamda ise 4. galibiyetine ulaştı. İlk yarıyı da 48-44 önde kapatan Anadolu Efes'te 25 sayıyla mücadeleeden Larkin, maçınen skorer ismi olurken, zaferde başrolü oynadı. 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson da Fransız ekibinin fişini çeken isimler oldular. FenerbahçeBeko ise Belgrad'daKızılyıldız'a 84-58'likskorla boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla turnuvadaki 3. mağlubiyetini aldı.