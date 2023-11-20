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Giriş Tarihi: 20.11.2023

ABD’li all-star Irving’den Filistin’e kefiyeli destek

ABD’li all-star Irving’den Filistin’e kefiyeli destek
İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme bir tepki de NBA'den geldi. Dallas Mavericks forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, Milwaukee Bucks'a 132-125 kaybettikleri maç sonrasındaki basın toplantısına Filistin halkına destek adına 'kefiye' ile çıktı. Kefiyeyi başına takan Avustralya asıllı ABD'li allstar, bu hareketiyle İsrail'i protesto ederken Gazze'ye yapılan saldırılara sert tepki verdi. İki yıl önce Müslüman olan Irving, bu konuda sessiz protesto yaparken sonrasında ise kefiyeyi başından çıkarmadan salondan ayrıldı.

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ABD’li all-star Irving’den Filistin’e kefiyeli destek
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