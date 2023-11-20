ABD’li all-star Irving’den Filistin’e kefiyeli destek
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İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme bir tepki de NBA'den geldi. Dallas Mavericks forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, Milwaukee Bucks'a 132-125 kaybettikleri maç sonrasındaki basın toplantısına Filistin halkına destek adına 'kefiye' ile çıktı. Kefiyeyibaşına takan Avustralya asıllı ABD'li allstar,bu hareketiyle İsrail'i protesto ederkenGazze'ye yapılan saldırılara sert tepki verdi. İki yıl önce Müslüman olan Irving, bu konuda sessiz protesto yaparken sonrasında ise kefiyeyi başından çıkarmadan salondan ayrıldı.