ABD’li all-star Irving’den Filistin’e kefiyeli destek

İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme bir tepki de NBA'den geldi. Dallas Mavericks forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, Milwaukee Bucks'a 132-125 kaybettikleri maç sonrasındaki basın toplantısına Filistin halkına destek adına 'kefiye' ile çıktı.İki yıl önce Müslüman olan Irving, bu konuda sessiz protesto yaparken sonrasında ise kefiyeyi başından çıkarmadan salondan ayrıldı.