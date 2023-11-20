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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Ateşi lige sıçradı

Ateşi lige sıçradı

ONVO Büyükçekmece karşısında evindeki maça iyi başlayıp Boutsiele ve Taylor ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte savunma sorunu yaşasa da kazanmayı bildi

Avrupa'da rakiplerini bir bir deviren ancak ligde iki maçtır suskun kalan Bahçeşehir Koleji, dün akşam moral buldu. Kırmızı Ejderhalar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, sahasında ONVO Büyükçekmece'yi 98-90 mağlup etmeyi başardı. Bahçeşehir, rakibine üstünlük kurarak ilk çeyreği 24-15 önde kapattı. İkinci periyotta Büyükçekmece, özellikle Marcquise Reed ile etkili olup skora eşitliği getirse de Boutsiele ve Taylor, kırmızı-lacivertlileri soyunma odasına 50-41'lik avantajla götürdü. Üçüncü çeyrekte de bu ikili başrolü alırken, Bahçeşehir son çeyreğe 74-65 üstün gitti. Konuk takımdan Alex Perez, sayılarıyla ekibini oyunda tuttu ve bu bölüm büyük heyecana sahne oldu. Büyükçekmece farkı 3'e kadar indirse de Kırmızı Ejderhalar, geri dönüşe izin vermeyip parkeden 98-90'lık galibiyetle ayrıldı.

'SAVUNMA SERTLİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ'
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, savunma sertliğini daha uzun sürelere yaymaları gerektiğini söyledi. Bu konunun üzerine çalışacaklarını belirten Atalay, kendileri için sevindirici taraflardan birinin de mücadeleyi yalnızca üç top kaybıyla bitirmeleri olduğunu aktarıp, "Kazandığımız için mutluyum, tüm ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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Ateşi lige sıçradı
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