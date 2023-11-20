Ateşi lige sıçradı

Avrupa'da rakiplerini bir bir deviren ancak ligde iki maçtır suskun kalan Bahçeşehir Koleji, dün akşam moral buldu. Kırmızı Ejderhalar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, sahasında ONVO Büyükçekmece'yi 98-90 mağlup etmeyi başardı. Bahçeşehir, rakibine üstünlük kurarakİkinci periyotta Büyükçekmece, özellikle Marcquise Reed ile etkili olup skora eşitliği getirse de Boutsiele ve Taylor, kırmızı-lacivertlileri soyunma odasınagötürdü. Üçüncü çeyrekte de bu ikili başrolü alırken, Bahçeşehir son çeyreğeKonuk takımdan Alex Perez, sayılarıyla ekibini oyunda tuttu ve bu bölüm büyük heyecana sahne oldu. Büyükçekmece farkı 3'e kadar indirse de Kırmızı Ejderhalar, geri dönüşe izin vermeyip parkeden 98-90'lık galibiyetle ayrıldı.Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, savunma sertliğini daha uzun sürelere yaymaları gerektiğini söyledi. Bu konunun üzerine çalışacaklarını belirten Atalay, kendileri için sevindirici taraflardan birinin deolduğunu aktarıp, "Kazandığımız için mutluyum, tüm ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.