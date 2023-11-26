Ejderha alev aldı

FIBA Erkeler Avrupa Kupası'nda fırtına gibi esen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ligde de rüzgârı arkasına aldı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındamağlup etti. İlk devreyi 36-34 geride kapatan Kırmızı Ejderhalar, 3. periyotta farkın açılmasına izin vermezken, Bouteille'ninSon periyotta Bahçeşehir'de oyuncular, koç Sinan Atalay'ın direktiflerini tek tek yerine getirdi. Periyodun bitimineBodrum farkı eritse de Bahçeşehir, sağlam savunmasıyla maçı kazanarak ligde üst üste 2'nci, tüm kulvarlarda 4. zaferini aldı.Cavanaugh 13 sayı, Taylor da 11 sayılık katkı verdi.Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı başantrenörü Sinan Atalay, galibiyetten dolayı takımını kutladı. Son 4 resmi maçlarını kazandıklarını ifade eden tecrübeli hoca, "Şimdi önümüzde hedef olarak Pınar Karşıyaka sınavı var. Ona da en iyi şekilde hazırlanarak serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.