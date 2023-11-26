Ejderha alev aldı

Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrumspor’u geriden gelip 80-74 devirdi. Nefes nefese geçen düelloda kırmızılacivertliler, son periyotta kontrolü eline geçirdi. Bouteille, Taylor ve Scrubb’ın üçlükleriyle rakibini yere seren Bahçeşehir Koleji, üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı
FIBA Erkeler Avrupa Kupası'nda fırtına gibi esen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ligde de rüzgârı arkasına aldı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çağdaş Bodrumspor'u deplasmandason periyottaki güçlü oyunuyla 80-74 mağlup etti. İlk devreyi 36-34 geride kapatan Kırmızı Ejderhalar, 3. periyotta farkın açılmasına izin vermezken, Bouteille'nin de liderliğinde farkı 1 sayıya düşürdü. Son periyotta Bahçeşehir'de oyuncular, koç Sinan Atalay'ın direktiflerini tek tek yerine getirdi. Periyodun bitimine 30saniye kalaTony Taylor ile Philip Scrubb'ın 3'lükleriylealev alan Kırmızı Ejderhalar, farkı7 sayıya (78-69) çıkardı.
LİGDE ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER
Bodrum farkı eritse de Bahçeşehir, sağlam savunmasıyla maçı kazanarak ligde üst üste 2'nci, tüm kulvarlarda 4. zaferini aldı. 18 sayı, 6 ribaund, 3 asistlik katkıveren AxelBouteillemaçın enskoreri oldu. Cavanaugh 13 sayı, Taylor da 11 sayılık katkı verdi.
'SIRADA KARŞIYAKA VAR'
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı başantrenörü Sinan Atalay, galibiyetten dolayı takımını kutladı. Son 4 resmi maçlarını kazandıklarını ifade eden tecrübeli hoca, "Şimdi önümüzde hedef olarak Pınar Karşıyaka sınavı var. Ona da en iyi şekilde hazırlanarak serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.