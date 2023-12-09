Alperen Şengün, Nikola Jokic’i bir kez daha yendi





CEDİ OSMAN'IN 7 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Chicago Bulls, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 121-112'lik skorla geçerek sezonun 9'uncu, üst üste ise 4. galibiyetine ulaştı. Bulls'a galibiyeti getiren oyuncular, 24 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla Coby White, 21 sayı ve 16 ribauntla Nikola Vucevic, 20 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla DeMar DeRozan, 20 sayı ve 6 ribauntla Patrick Williams oldu.

Üst üste 16. kez kaybederek bu alandaki kulüp rekorunu egale eden Spurs'te 19 yaşındaki Victor Wembanyama, 21 sayı ve 20 ribauntla bu istatistiklere ulaşan en genç NBA oyuncusu oldu. Mücadelede 10 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 1'er ribaunt, asist ve blok üretti.