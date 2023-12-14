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Giriş Tarihi: 14.12.2023 17:16 Son Güncelleme: 14.12.2023 17:46

Fenerbahçe'nin yeni koçu Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe’nin yeni koçu Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp, dün başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır" denildi.

SARUNAS JASİKEVİCİUS KİMDİR?

5 Mart 1976 tarihinde Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçemizin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.

2014 yılında Zalgiris Kaunas'ta yardımcı antrenör olarak koçluk kariyerine başlayan Jasikevicius, 2016 yılında ise bu takımın başantrenörlüğüne getirildi.

Zalgiris Kaunas ile 2016-2020 yılları arasında görev yapan Jasikevicius, takımının bu süreçte elde ettiği beş lig şampiyonluğunun yanı sıra, üç Litvanya Kupası şampiyonluğunda da pay sahibi oldu. Bu dönemde Zalgiris Kaunas'ın EuroLeague sahnesinde yeniden yükselişinin mimarlarından olan Jasikevicius, takımının 2018 yılında uzun yıllar sonra tekrar EuroLeague'de Final Four oynamasını sağladı. Zalgiris, başarılı çalıştırıcıyla 2019'da da EuroLeague'de Playoff oynadı ve üst seviyede istikrarını korudu.

Başarılarla dolu kariyerinin ardından 2020 yılında Barcelona'nın başantrenörlüğüne getirilen Sarunas Jasikevicius, Katalan ekibiyle üç kez Final Four oynama başarısı gösterirken; iki İspanya Ligi, iki İspanya Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

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Fenerbahçe'nin yeni koçu Sarunas Jasikevicius
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