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Giriş Tarihi: 16.12.2023 14:28

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti

AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Ataşehir Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 47 yaşındaki başantrenör, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Litvanyalı çalıştırıcı, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerden de geçti.

Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra perşembe günü Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'la anlaşmaya varmış ve THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan AS Monaco maçını yeni başantrenörünün yönetiminde 86-74 mağlup etmişti.

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti
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