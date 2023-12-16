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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Sarunas geldi dertler bitti!

Sarunas geldi dertler bitti!
Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile çıktığı ilk maçta Fransız takımı Monaco'yu 86-74 mağlup etti. THY EuroLeage'in 14. haftasında oynanan mücadeleye Wilbekin, Calathes, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başlayan sarı-lacivertliler, özellikle üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla galip gelip, 4 maç (2 lig, 2 EuroLeague) aradan sonra kazanmayı başardı. Hayes- Davis 23 sayı, 6 ribaund ve 2 asistlik performansla zaferin başmimarı oldu. Monaco'ya ise Mike James'in 24 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik katkısı yetmedi.

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Sarunas geldi dertler bitti!
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