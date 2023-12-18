Ejderhalar Aslan’ı yuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.Ancak ikinci çeyrekte Bahçeşehir'in savunması yetersiz kaldı. Hücumda da istediği verimliliği yakalayamayınca soyunma odasına 10 sayı (53-43) geride gitti. İkinci yarıda Başantrenör Sinan Atalay'ın direktifleriyle sahaya iyi yayılan Kırmızı Ejderhalar,ve'nin üst üste isabetli şutlarıylaBahçeşehir, art arda gelen basketlerin ardından Bouteille ile hızlı hücumu değerlendirerek 76-80 öne geçti. G.Saray, Mccormack ile yanıt verirken kırmızı-lacivertlilerde Boutsiele, skoru 82-87'ye getirdi.Bahçeşehir'de Cavanaugh 29 sayı, 6 ribaundla maçın en skorer oyuncusu oldu.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, ikinci yarıda gösterdikleri savunma performansıyla maçı kazandıklarını belirtti. İlk devrede 53 sayı yediklerini hatırlatan başarılı koç, "Galatasaray gibi bir takıma karşı deplasmanda 33 sayıya izin verdik. Tüm oyuncularımı ve ekibimi gösterdikleri efordan dolayı tebrik ediyorum. Gelecek hafta Samsunspor maçını da kazanarak galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.