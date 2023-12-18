Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ejderhalar Aslan’ı yuttu
Giriş Tarihi: 18.12.2023

Ejderhalar Aslan’ı yuttu

Ejderhalar Aslan’ı yuttu

Avrupa’da gümbür gümbür giden Bahçeşehir, ligde de G.Saray’ı devirdi. Kırmızı-lacivertliler, ABD'li Tyler Cavanaugh'ın 29 sayıyla damga vurduğu nefes kesen mücadeleyi geriden gelerek kazandı. Ligde iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti. Boyalı alanı ve çizgi dışını iyi kullanan Kırmızı Ejderhalar, sarı-kırmızılılar önünde ilk periyodu 25-21 önde geçti. Ancak ikinci çeyrekte Bahçeşehir'in savunması yetersiz kaldı. Hücumda da istediği verimliliği yakalayamayınca soyunma odasına 10 sayı (53-43) geride gitti. İkinci yarıda Başantrenör Sinan Atalay'ın direktifleriyle sahaya iyi yayılan Kırmızı Ejderhalar, Tyler Cavanaugh, Jerry Boutsiele ve Axel Bouteille'nin üst üste isabetli şutlarıyla farkı 3 sayıya (73-70) kadar indirip final periyoduna umutlu girdi.

İMKÂN VERMEDİLER
Bahçeşehir, art arda gelen basketlerin ardından Bouteille ile hızlı hücumu değerlendirerek 76-80 öne geçti. G.Saray, Mccormack ile yanıt verirken kırmızı-lacivertlilerde Boutsiele, skoru 82-87'ye getirdi. Son anlarda savunmaya duvar ören Bahçeşehir, maçı 86-92 kazanarak puanını 17'ye çıkardı. Bahçeşehir'de Cavanaugh 29 sayı, 6 ribaundla maçın en skorer oyuncusu oldu.

ATALAY: RAKİBİMİZİ SAVUNMAYLA YENDİK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, ikinci yarıda gösterdikleri savunma performansıyla maçı kazandıklarını belirtti. İlk devrede 53 sayı yediklerini hatırlatan başarılı koç, "Galatasaray gibi bir takıma karşı deplasmanda 33 sayıya izin verdik. Tüm oyuncularımı ve ekibimi gösterdikleri efordan dolayı tebrik ediyorum. Gelecek hafta Samsunspor maçını da kazanarak galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Yalova ve çevre illerde hissedildi!
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'dan 'Nükleer' hamle: O bölgeye "Yars" füzesini yerleştirdiler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsrail'in soykırımlarına tepki: Hesap vermeleri için tüm mekanizmaları kullanacağız
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | AK Parti'de yerel seçim mesaisi: AK Parti İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ejderhalar Aslan’ı yuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA