Ejderhalar Aslan’ı yuttu

Avrupa’da gümbür gümbür giden Bahçeşehir, ligde de G.Saray’ı devirdi. Kırmızı-lacivertliler, ABD'li Tyler Cavanaugh'ın 29 sayıyla damga vurduğu nefes kesen mücadeleyi geriden gelerek kazandı. Ligde iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti. Boyalı alanıve çizgi dışını iyi kullananKırmızı Ejderhalar, sarı-kırmızılılarönünde ilk periyodu 25-21önde geçti. Ancak ikinci çeyrekte Bahçeşehir'in savunması yetersiz kaldı. Hücumda da istediği verimliliği yakalayamayınca soyunma odasına 10 sayı (53-43) geride gitti. İkinci yarıda Başantrenör Sinan Atalay'ın direktifleriyle sahaya iyi yayılan Kırmızı Ejderhalar, TylerCavanaugh, Jerry Boutsiele ve Axel Bouteille'nin üst üste isabetli şutlarıyla farkı 3 sayıya (73-70)kadar indirip final periyodunaumutlu girdi.
İMKÂN VERMEDİLER
Bahçeşehir, art arda gelen basketlerin ardından Bouteille ile hızlı hücumu değerlendirerek 76-80 öne geçti. G.Saray, Mccormack ile yanıt verirken kırmızı-lacivertlilerde Boutsiele, skoru 82-87'ye getirdi. Son anlarda savunmayaduvar ören Bahçeşehir, maçı86-92 kazanarak puanını 17'yeçıkardı. Bahçeşehir'de Cavanaugh 29 sayı, 6 ribaundla maçın en skorer oyuncusu oldu.
ATALAY:RAKİBİMİZİSAVUNMAYLAYENDİK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, ikinci yarıda gösterdikleri savunma performansıyla maçı kazandıklarını belirtti. İlk devrede 53 sayı yediklerini hatırlatan başarılı koç, "Galatasaray gibi bir takıma karşı deplasmanda 33 sayıya izin verdik. Tüm oyuncularımı ve ekibimi gösterdikleri efordan dolayı tebrik ediyorum. Gelecek hafta Samsunspor maçını da kazanarak galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.