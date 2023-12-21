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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Son sözü F.Bahçe söyledi

Son sözü F.Bahçe söyledi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yendi. İlk yarıyı 48-37 mağlup kapatan ve karşılaşmayı uzun süre geride götüren sarı-lacivertliler, Wilbekin'in önderliğinde hem savunmada hem hücumda vitesi arttırıp rakibini devirdi. Kanarya, başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Avrupa'da üst üste 2. galibiyetini alırken, Dorsey attığı 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. F.Bahçe Beko'da Wilbekin 17, Motley ise 16 sayı ile mücadele etti. Bayern Münih deplasmanına giden Anadolu Efes ise Alman rakibine 86-71 mağlup oldu. Daniel Oturu'nun 19 sayısı, temsilcimize yetmedi.

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Son sözü F.Bahçe söyledi
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