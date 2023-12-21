Son sözü F.Bahçe söyledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yendi. İlk yarıyı 48-37 mağlup kapatan ve karşılaşmayı uzun süre geride götüren sarı-lacivertliler, Wilbekin'in önderliğinde hem savunmada hem hücumda vitesi arttırıp rakibini devirdi. Kanarya,Dorsey attığı 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. F.Bahçe Beko'da Wilbekin 17, Motley ise 16 sayı ile mücadele etti.Daniel Oturu'nun 19 sayısı, temsilcimize yetmedi.