İngiltere’den skandal karar

London Lions'a konuk olan Bursaspor Kadın Basketbol Takımı, vize verilmediği için İngiltere’ye sadece 5 oyuncuyla gitti. 122-63 kaybedilen müsabaka sırasında takımın benchinde antrenör ve yedek oyuncu yoktu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda daha önce yaşanmamış büyük bir rezalete imza atıldı. Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, önceki gün play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği London Lions müsabakasınavize sorunu nedeniyle,sadece 5 oyuncuyla gidebildi. Vize muafiyeti olan sporcularıyla çıktığı mücadeleyi 122-63 kaybeden temsilcimizin benchinde maç esnasında antrenör ve yedek oyuncu yoktu.
ERTELEME TALEBİNE FIBA'DAN RET YANITI
Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, vize başvurularının zamanında yapıldığını ancak İngiltere Büyükelçiliği'nin Noel yoğunluğunu gerekçe gösterip yardım etmeyerek mağduriyete neden olduğunu açıkladı. Teknikheyet ve sporculara vizeçıkmaması sonrası kulüpyetkililerinin FIBA'ya maçınertelenmesi için başvurudabulunduğu ancak olumlu birdönüş alınamadığı kaydedildi.
'ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİRDİK'
Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "FIBA'dan erteleme istedik ancak kabul edilmedi. Sahaya çıkmazsak 40 bin Euro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı" dedi.
SAKAT SAKAT PARKEYE ÇIKTI
İngıltere'ye giden 5 sporcudan biri olan oyun kurucu Eda Şahin, sakatlığı dolayısıylaçok fazla hücumakatılmayarak zorunluluktan dolayı maçın büyük bir bölümünde pota altında bekledi.