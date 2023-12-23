İngiltere’den skandal karar

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda daha önce yaşanmamış büyük bir rezalete imza atıldı. Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, önceki gün play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiğiVize muafiyeti olan sporcularıyla çıktığı mücadeleyi 122-63 kaybeden temsilcimizin benchinde maç esnasında antrenör ve yedek oyuncu yoktu.Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, vize başvurularının zamanında yapıldığını ancak İngiltere Büyükelçiliği'nin Noel yoğunluğunu gerekçe gösterip yardım etmeyerek mağduriyete neden olduğunu açıkladı.Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "FIBA'dan erteleme istedik ancak kabul edilmedi. Sahaya çıkmazsak 40 bin Euro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı" dedi.İngıltere'ye giden 5 sporcudan biri olan oyun kurucu Eda Şahin,zorunluluktan dolayı maçın büyük bir bölümünde pota altında bekledi.