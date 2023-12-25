Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Brandon Brown'ı renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:18

Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Brandon Brown'ı renklerine bağladı

AA
Türk Telekom, ABD’li basketbolcu Brandon Brown’ı renklerine bağladı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Brandon Brown'ı kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Palencia takımıyla başlayan Brandon Brown'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Brandon Brown" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı.

2019'da Balkan Botevgrad'da Bulgaristan Birinci Ligi, 2022'de de U-BT Cluj-Napoca'da Romanya Birinci Ligi şampiyonluğu yaşayan Brown, son olarak İspanyol ekibi Palencia'nın formasını giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Market değil FETÖ yuvası
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
DEM bu kumarın sonunu bilmiyor mu?
Terörün hedefi; Kalkınma Yolu Projesi
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin gerilim tırmandı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Brandon Brown'ı renklerine bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA