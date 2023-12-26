NBA’de Mavericks, Luka Doncic şov yaptı!

NBA'DE 10 BİN BARAJINI AŞAN EN GENÇ ALTINCI OYUNCU OLDU

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.