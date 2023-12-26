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Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:55 Son Güncelleme: 26.12.2023 12:21

NBA'de Mavericks, Luka Doncic şov yaptı!

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NBA’de Mavericks, Luka Doncic şov yaptı!

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Gecenin maçında Dallas ile Phoenix karşı karşıya geldi. Dallas Mavericks'ın yıldızı Luka Doncic attığı 50 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı ve NBA tarihine geçti. İşte NBA'de gecenin sonuçları ve öne çıkanlar...

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti.

DONCIC 50 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaunt ve 15 asistle yıldızlaştığı maçta Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

NBA'DE 10 BİN BARAJINI AŞAN EN GENÇ ALTINCI OYUNCU OLDU

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

BOSTON, LAKERS'I MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 126-115 yendi.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 23'üncü galibiyetini alan Celtics'te Kristaps Porzingis 28 sayı, 11 ribaunt ve 2 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

Lakers'ta Anthony Davis'in 40 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, LeBron James'in 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

- Sonuçlar

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 129-122

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 120-114

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 115-126

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 119-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-128

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NBA'de Mavericks, Luka Doncic şov yaptı!
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