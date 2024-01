Forma imzalatıyordum başkanları oldum!

"Türkiye'de kadın başkan çok olmadığı için görevim dikkat çekti. Erkek başkanlardan daha farklı bir duyguya sahip değilim.""Zaten her maça gidiyordum. Oğlum için imzalı forma peşindeydim. Bu nedenle oyuncular da çok şaşırmadı.""Arkamda her zaman güvendiğim, destek olan annem, babam, abim yani ailem var. Onun için korkmuyorum."Bahçeşehir Koleji'nin kurucusu ve başkanıve Türkiye Basketbol Ligi, tarihinde ilk kez kadın başkanla tanıştı.Korkmadım, onur ve gurur duydum. Çünkü biz aile kurumu ve aile takımıyız. O yüzden yabancı olduğum bir alan değildi. Zaten her maça gidiyordum. Bir de arkamda her zaman güvendiğim, her zaman büyük destekçim olan ailem var.Aslında basketbolla ve kulüple olan yakın temasım oğlum Aslan'la başladı. Onun ilgisi büyük olunca her maça gitmeye başladık. Abim Hüseyin Yücel'in Beşiktaş serüveni başladıktan sonra evde' gibi bir espri oldu. Babam dadiyerek destek verdi. Yani yaşanan son derece doğal bir süreçti.dedim.dedim. Tabi ki bazen insan çekiniyor, 'Yapabilir miyim' diye ama herkes 'Yaparsın' dedi.Çok fazla bir şeyin değişeceğinidüşünmüyorum. Zatenkupayla fotoğraf vermek.Bence onlar da şaşırmadılar. Zateniç içeydik. Daha önceden onlardanimzalı forma alma peşindeydimçocuklarım için. O yüzdençok şaşırdıklarını düşünmüyorum.Ama durumdan memnun olduklarınıumut ediyorum.Erkek başkan olmaktan farklı birduygu olduğunu düşünmüyorum.Türkiye'de çok fazla kadın başkanolmadığı için dikkat çekiyor sadece.O yüzden daha pozitifyansıyacağını düşünüyorum.Kadın başkanlar da artık çoğalmalı.Play-offlarda iyi yerde bitirmekhedefimiz. İnşallahda gerçekleştiririz.Abimle ilk kez rakipolarak güzel bir maç izledik.Tabi ki.Kupayı alanilk kadın başkan olmakisterim tabi ki. Hedeflerimizve hayallerimiz çokbüyük. Bunlardan vazgeçmiyoruz.Belki de dahada iddialı bir şekilde sarılabiliriz.Bir ruha sahiptik zaten. Biz birspor kültürü getirmeye çalışıyorduk.Maçlarımızgüzel atmosferde geçiyor.Maçsonunda çocuklar sahaya inipfotoğraf çektiriyor. O yüzdende bunu devam ettireceğiz.Bizim bu sene tek konsantreolduğumuz şey AvrupaKupası'nı tekrar ülkemizegetirmek. Zaten bununsadece Bahçeşehir değil,Beşiktaş tarafı da var. Oyüzden bu sorularacevap vermem çokdoğru olmaz.Oynamadım amasıkı takipçisiyiz. Sırfkendi takımımızıdeğil NBA, EuroLeaguede izliyorum.Tutkularımdan ve kendimien iyi ifade ettiğimalanlardan bir tanesi. Oyüzden modadan başkanoldum diye ödünvereceğimi düşünmüyorum.Çocuğuma sormaklazım.Televizyondan EuroLeague'i takipetmek, oyun konsolunda basketboloynamak. Aslan olmasaydı bunoktaya gelebilir miydim? Gelemezdimmuhtemelen. Onunla beraberçok ilgilenmeye başladım. Hep onunisteği, baskısıyla maçları izliyorduk.Ben buradan ailelere de seslenmekistiyorum. Çocuklarıyla yapabileceklerien güzel aktivite; maça gitmek.Semra-Enver YücelVakfı'nın (SEV) BaşkanVekiliyim. Eğitimde fırsateşitliği sağlıyoruz. Busene depremzede öğrencilereburs verdik. 500tane bursiyerimiz var.Bütün depremzedelerelise hayatlarının sonunakadar özel okullarda eğitimbursu sağlıyoruz.Tabi ki her zaman. Amasert de eleştiri yaparım.FOTOĞRAFLAR:BAHADIR BEYARSLAN