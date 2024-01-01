Forma imzalatıyordum başkanları oldum!

"Türkiye'de kadın başkan çok olmadığı için görevim dikkat çekti. Erkek başkanlardan daha farklı bir duyguya sahip değilim."
"Zaten her maça gidiyordum. Oğlum için imzalı forma peşindeydim. Bu nedenle oyuncular da çok şaşırmadı."
"Arkamda her zaman güvendiğim, destek olan annem, babam, abim yani ailem var. Onun için korkmuyorum."
Bahçeşehir Koleji'nin kurucusu ve başkanı Hüseyin Yücel,Hasan Arat'ın yönetiminegirip Beşiktaş 2. Başkanı oluncakoltuğunu kardeşine devretti ve Türkiye Basketbol Ligi, tarihinde ilk kez kadın başkanla tanıştı. BegümYücel'le yeni dönemi konuştuk. Abinizden boşalan koltuğaoturmak sizi korkuttu mu?
Korkmadım, onur ve gurur duydum. Çünkü biz aile kurumu ve aile takımıyız. O yüzden yabancı olduğum bir alan değildi. Zaten her maça gidiyordum. Bir de arkamda her zaman güvendiğim, her zaman büyük destekçim olan ailem var. Süreç nasıl yaşandı?
Aslında basketbolla ve kulüple olan yakın temasım oğlum Aslan'la başladı. Onun ilgisi büyük olunca her maça gitmeye başladık. Abim Hüseyin Yücel'in Beşiktaş serüveni başladıktan sonra evde 'Zatenbaşka bir aday düşünülemez' gibi bir espri oldu. Babam da 'İlk kadınbaşkan olsun, güzel olur ülkemiziçin' diyerek destek verdi. Yani yaşanan son derece doğal bir süreçti. O ilk an ne hissettiniz? 'Başka biri düşünülemez, tabiki ben başkan olacağım' dedim. 'Her şeyi geçtim, oğlum için bunuyapacağım' dedim. Tabi ki bazen insan çekiniyor, 'Yapabilir miyim' diye ama herkes 'Yaparsın' dedi.
KADININ BULUNDUĞU HER İŞ DAHA PLANLI Nasıl bir başkan olacaksınız?
Çok fazla bir şeyin değişeceğinidüşünmüyorum. Zaten daha önceFIBA Eurocup'ı ülkemize getirmiştik.Bu seneki hedefimiz de yenideno kupayla fotoğraf vermek. Başkan sıfatıyla takımla ilktanışmanız nasıl oldu?
Bence onlar da şaşırmadılar. Zateniç içeydik. Daha önceden onlardanimzalı forma alma peşindeydimçocuklarım için. O yüzdençok şaşırdıklarını düşünmüyorum.Ama durumdan memnun olduklarınıumut ediyorum. Kadın başkan olmak nasıl birduygu? Koltuğa alıştınız mı?
Erkek başkan olmaktan farklı birduygu olduğunu düşünmüyorum.Türkiye'de çok fazla kadın başkanolmadığı için dikkat çekiyor sadece.Kadın işin içinde olunca sanki dahaplanlı-programlı olur ya dahatitiz davranılır. O yüzden daha pozitifyansıyacağını düşünüyorum.Kadın başkanlar da artık çoğalmalı.
EUROLEAGUE'İ KAZANAN İLK KADIN OLABİLİRİM Türkiye'deki hedefinedir Bahçeşehir'in?
Play-offlarda iyi yerde bitirmekhedefimiz. İnşallahda gerçekleştiririz. Abimyönetici olduktan sonraBeşiktaş'la oynamak çokgüzeldi. Karşılaşma öncesibirbirimize çiçek vermekde güzel bir fotoğrafoldu. Abimle ilk kez rakipolarak güzel bir maç izledik. Orta veya uzun vadedeşampiyonluk hedefivar mı SüperLig'de?
Tabi ki. Bizim hedefimizEuroLeague'ede gitmek. Kupayı alanilk kadın başkan olmakisterim tabi ki. Hedeflerimizve hayallerimiz çokbüyük. Bunlardan vazgeçmiyoruz.Belki de dahada iddialı bir şekilde sarılabiliriz.
BİZİM BİR RUHUMUZ VAR Takımda nasıl bir ruh oluşturmayıdüşünüyorsunuz?
Bir ruha sahiptik zaten. Biz birspor kültürü getirmeye çalışıyorduk.Bizi diğer kulüplerdenayıran belki de en büyüközellik bu. Aile gibiyiz. Bizimtaraftarlarımız genelde ailelerve çocuklar. Maçlarımızgüzel atmosferde geçiyor. Kavgalar,gürültüler, sahaya birşey atmalar olmuyor. Maçsonunda çocuklar sahaya inipfotoğraf çektiriyor. O yüzdende bunu devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerdeBeşiktaş Kulübü ile Bahçeşehir,basketbolda bir iş birliğiyapar mı?
Bizim bu sene tek konsantreolduğumuz şey AvrupaKupası'nı tekrar ülkemizegetirmek. Zaten bununsadece Bahçeşehir değil,Beşiktaş tarafı da var. Oyüzden bu sorularacevap vermem çokdoğru olmaz. Hayatınızda hiçbasketbol oynadınızmı?
Oynamadım amasıkı takipçisiyiz. Sırfkendi takımımızıdeğil NBA, EuroLeaguede izliyorum.
TUTKULARIMDAN ÖDÜN VERMEM Moda ile aranız nasıl?
Tutkularımdan ve kendimien iyi ifade ettiğimalanlardan bir tanesi. Oyüzden modadan başkanoldum diye ödünvereceğimi düşünmüyorum. Nasıl bir annesiniz?
Çocuğuma sormaklazım. Disiplinliyimama eğlenceliyimbence. İki oğlum var. Aslan'laen büyük hobimiz maç izlemek.Televizyondan EuroLeague'i takipetmek, oyun konsolunda basketboloynamak. Aslan olmasaydı bunoktaya gelebilir miydim? Gelemezdimmuhtemelen. Onunla beraberçok ilgilenmeye başladım. Hep onunisteği, baskısıyla maçları izliyorduk.Ben buradan ailelere de seslenmekistiyorum. Çocuklarıyla yapabileceklerien güzel aktivite; maça gitmek.
ELEŞTİRİLERİM SERTTİR
Başkanlık dışındakiçalışmalarınız nelerdir?
Semra-Enver YücelVakfı'nın (SEV) BaşkanVekiliyim. Eğitimde fırsateşitliği sağlıyoruz. Busene depremzede öğrencilereburs verdik. 500tane bursiyerimiz var.Bütün depremzedelerelise hayatlarının sonunakadar özel okullarda eğitimbursu sağlıyoruz. Eleştiriye açık mısınız?
Tabi ki her zaman. Amasert de eleştiri yaparım.