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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Forma imzalatıyordum başkanları oldum!

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Forma imzalatıyordum başkanları oldum!

SABAH Spor, 2024’e Bahçeşehir Koleji ve Türkiye Basketbol Ligi’nin ilk kadın başkanı Begüm Yücel’le ‘merhaba’ diyor

"Türkiye'de kadın başkan çok olmadığı için görevim dikkat çekti. Erkek başkanlardan daha farklı bir duyguya sahip değilim."
"Zaten her maça gidiyordum. Oğlum için imzalı forma peşindeydim. Bu nedenle oyuncular da çok şaşırmadı."
"Arkamda her zaman güvendiğim, destek olan annem, babam, abim yani ailem var. Onun için korkmuyorum."

Bahçeşehir Koleji'nin kurucusu ve başkanı Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın yönetimine girip Beşiktaş 2. Başkanı olunca koltuğunu kardeşine devretti ve Türkiye Basketbol Ligi, tarihinde ilk kez kadın başkanla tanıştı. Begüm Yücel'le yeni dönemi konuştuk.
Abinizden boşalan koltuğa oturmak sizi korkuttu mu?
Korkmadım, onur ve gurur duydum. Çünkü biz aile kurumu ve aile takımıyız. O yüzden yabancı olduğum bir alan değildi. Zaten her maça gidiyordum. Bir de arkamda her zaman güvendiğim, her zaman büyük destekçim olan ailem var.
Süreç nasıl yaşandı?
Aslında basketbolla ve kulüple olan yakın temasım oğlum Aslan'la başladı. Onun ilgisi büyük olunca her maça gitmeye başladık. Abim Hüseyin Yücel'in Beşiktaş serüveni başladıktan sonra evde 'Zaten başka bir aday düşünülemez' gibi bir espri oldu. Babam da 'İlk kadın başkan olsun, güzel olur ülkemiz için' diyerek destek verdi. Yani yaşanan son derece doğal bir süreçti.
O ilk an ne hissettiniz?
'Başka biri düşünülemez, tabi ki ben başkan olacağım' dedim. 'Her şeyi geçtim, oğlum için bunu yapacağım' dedim. Tabi ki bazen insan çekiniyor, 'Yapabilir miyim' diye ama herkes 'Yaparsın' dedi.

KADININ BULUNDUĞU HER İŞ DAHA PLANLI
Nasıl bir başkan olacaksınız?
Çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Zaten daha önce FIBA Eurocup'ı ülkemize getirmiştik. Bu seneki hedefimiz de yeniden o kupayla fotoğraf vermek.
Başkan sıfatıyla takımla ilk tanışmanız nasıl oldu?
Bence onlar da şaşırmadılar. Zaten iç içeydik. Daha önceden onlardan imzalı forma alma peşindeydim çocuklarım için. O yüzden çok şaşırdıklarını düşünmüyorum. Ama durumdan memnun olduklarını umut ediyorum.
Kadın başkan olmak nasıl bir duygu? Koltuğa alıştınız mı?
Erkek başkan olmaktan farklı bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çok fazla kadın başkan olmadığı için dikkat çekiyor sadece. Kadın işin içinde olunca sanki daha planlı-programlı olur ya daha titiz davranılır. O yüzden daha pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Kadın başkanlar da artık çoğalmalı.



EUROLEAGUE'İ KAZANAN İLK KADIN OLABİLİRİM
Türkiye'deki hedefi nedir Bahçeşehir'in?
Play-offlarda iyi yerde bitirmek hedefimiz. İnşallah da gerçekleştiririz. Abim yönetici olduktan sonra Beşiktaş'la oynamak çok güzeldi. Karşılaşma öncesi birbirimize çiçek vermek de güzel bir fotoğraf oldu. Abimle ilk kez rakip olarak güzel bir maç izledik.
Orta veya uzun vadede şampiyonluk hedefi var mı Süper Lig'de?
Tabi ki. Bizim hedefimiz EuroLeague'e de gitmek. Kupayı alan ilk kadın başkan olmak isterim tabi ki. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük. Bunlardan vazgeçmiyoruz. Belki de daha da iddialı bir şekilde sarılabiliriz.

BİZİM BİR RUHUMUZ VAR
Takımda nasıl bir ruh oluşturmayı düşünüyorsunuz?
Bir ruha sahiptik zaten. Biz bir spor kültürü getirmeye çalışıyorduk. Bizi diğer kulüplerden ayıran belki de en büyük özellik bu. Aile gibiyiz. Bizim taraftarlarımız genelde aileler ve çocuklar. Maçlarımız güzel atmosferde geçiyor. Kavgalar, gürültüler, sahaya bir şey atmalar olmuyor. Maç sonunda çocuklar sahaya inip fotoğraf çektiriyor. O yüzden de bunu devam ettireceğiz.
İlerleyen dönemlerde Beşiktaş Kulübü ile Bahçeşehir, basketbolda bir iş birliği yapar mı?
Bizim bu sene tek konsantre olduğumuz şey Avrupa Kupası'nı tekrar ülkemize getirmek. Zaten bunun sadece Bahçeşehir değil, Beşiktaş tarafı da var. O yüzden bu sorulara cevap vermem çok doğru olmaz.
Hayatınızda hiç basketbol oynadınız mı?
Oynamadım ama sıkı takipçisiyiz. Sırf kendi takımımızı değil NBA, EuroLeague de izliyorum.

TUTKULARIMDAN ÖDÜN VERMEM
Moda ile aranız nasıl?
Tutkularımdan ve kendimi en iyi ifade ettiğim alanlardan bir tanesi. O yüzden modadan başkan oldum diye ödün vereceğimi düşünmüyorum.
Nasıl bir annesiniz?
Çocuğuma sormak lazım. Disiplinliyim ama eğlenceliyim bence. İki oğlum var. Aslan'la en büyük hobimiz maç izlemek. Televizyondan EuroLeague'i takip etmek, oyun konsolunda basketbol oynamak. Aslan olmasaydı bu noktaya gelebilir miydim? Gelemezdim muhtemelen. Onunla beraber çok ilgilenmeye başladım. Hep onun isteği, baskısıyla maçları izliyorduk. Ben buradan ailelere de seslenmek istiyorum. Çocuklarıyla yapabilecekleri en güzel aktivite; maça gitmek.

ELEŞTİRİLERİM SERTTİR
Başkanlık dışındaki çalışmalarınız nelerdir?
Semra-Enver Yücel Vakfı'nın (SEV) Başkan Vekiliyim. Eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bu sene depremzede öğrencilere burs verdik. 500 tane bursiyerimiz var. Bütün depremzedelere lise hayatlarının sonuna kadar özel okullarda eğitim bursu sağlıyoruz.
Eleştiriye açık mısınız?
Tabi ki her zaman. Ama sert de eleştiri yaparım.

FOTOĞRAFLAR:
BAHADIR BEYARSLAN

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