LeBron James çılgına döndü

NBA'deLos Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 108-106 yenerken son bölümündeki olaylar, karşılaşmaya damgasını vurdu. Bitime yalnızca 3.3 saniye kala LeBron James, üçlük çizgisinden isabeti buldu. Ancak hakemler,Lakers'ın yıldızınınçizgiyebastığını belirterek tabelaya 2 sayıyazdı. Pozisyon ekranlardan tekrar incelense de karar değişmedi. Adeta çılgına dönen LeBron, hakem masasının yanına giderek büyük tepki gösterip maçın ardından, "Bu açıkça üçlüktü. Ayağım çizginin arkasında" yorumunda bulundu.