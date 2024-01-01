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Giriş Tarihi: 1.1.2024

LeBron James çılgına döndü

LeBron James çılgına döndü
NBA'de Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 108-106 yenerken son bölümündeki olaylar, karşılaşmaya damgasını vurdu. Bitime yalnızca 3.3 saniye kala LeBron James, üçlük çizgisinden isabeti buldu. Ancak hakemler, Lakers'ın yıldızının çizgiye bastığını belirterek tabelaya 2 sayı yazdı. Pozisyon ekranlardan tekrar incelense de karar değişmedi. Adeta çılgına dönen LeBron, hakem masasının yanına giderek büyük tepki gösterip maçın ardından, "Bu açıkça üçlüktü. Ayağım çizginin arkasında" yorumunda bulundu.

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LeBron James çılgına döndü
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