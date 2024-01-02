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Giriş Tarihi: 2.1.2024 23:13 Son Güncelleme: 2.1.2024 23:13

Galatasaray, kupaya veda etti

Galatasaray, kupaya veda etti

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray, ÇBK Mersin’e 76-65 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 76-65 kazanarak dörtlü finallere uzanan taraf oldu.

ÇBK Mersin'de Elizabeth Williams 30 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken, Marina Mabrey 24 sayı kaydetti. Sarı-kırmızılılarda ise Julie Vanloo ve Meltem Yıldızhan 16 sayı, Nalyssa Smith 14 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler, Dörtlü Final için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

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Galatasaray, kupaya veda etti
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