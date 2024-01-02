Galatasaray, kupaya veda etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 76-65 kazanarak dörtlü finallere uzanan taraf oldu.
ÇBK Mersin'de Elizabeth Williams 30 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken, Marina Mabrey 24 sayı kaydetti. Sarı-kırmızılılarda ise Julie Vanloo ve Meltem Yıldızhan 16 sayı, Nalyssa Smith 14 sayıyla maçı tamamladı.
Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler, Dörtlü Final için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.