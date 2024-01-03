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Giriş Tarihi: 3.1.2024 13:50

NBA'de Boston Celtics'i Thunder durdurdu

AA
NBA’de Boston Celtics’i Thunder durdurdu

NBA'e 6 maçla devam edildi. Altı maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Thunder, rakibini 4 sayı fakla mağlup ederek bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi ve rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 36 sayı, 7 asist, 6 ribauntla takımını sırtladığı ev sahibi ekipte, Josh Giddey 23 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 16 sayıyla oynadı.

ANADOLU EFES'İN ESKİ YILDIZI MICIC 10 DAKİKA SÜRE ALDI

5 sezon Anadolu Efes forması giydikten sonra Thunder'a transfer olan Vasilije Micic, 10 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 5 asist, 1 ribauntla tamamladı. Konuk takımda Kristaps Porziņgis 34 sayı, 10 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

EMBİİD "TRİPLE DOUBLE" İLE DÖNDÜ

Sakatlıktan dönen Joel Embiid'in 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'u 110-97 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 21 sayı, 5 ribaunt, Tobias Harris 20 sayı, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Andre Drummond'ın 11 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Bulls'ta ise DeMar DeRozan 16 sayı, 4 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 110-97

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 106-98

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-85

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 127-123

Golden State Warriors-Orlando Magic: 121-115

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-111

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NBA'de Boston Celtics'i Thunder durdurdu
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