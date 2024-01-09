NBA’in en iyisi Alperen!

Houston Rockets formasıyla Amerikan Basketbol Ligi NBA'de fırtına gibi esen Alperen Şengün, rekora doymuyor… Milli basketbolcumuz, son olarak muhteşem performansıyla Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.pota altı oyuncusu Alperen,ortalamalarıyla oynadı. 21 yaşındaki sporcumuz,bu ödüle ulaşan ilk Houston Rockets oyuncusu oldu. Alperen aynı zamanda NBA'in All-Star organizasyonunda Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet arasında.Dev mücadele ise 18 Şubat'ta oynanacak.