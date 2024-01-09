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Giriş Tarihi: 9.1.2024

NBA’in en iyisi Alperen!

NBA’in en iyisi Alperen!

Milli basketbolcumuz, muhteşem performansıyla Batı Konferansı’nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi

Houston Rockets formasıyla Amerikan Basketbol Ligi NBA'de fırtına gibi esen Alperen Şengün, rekora doymuyor… Milli basketbolcumuz, son olarak muhteşem performansıyla Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen, maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı. 21 yaşındaki sporcumuz, James Harden'ın (Kasım 2019) ardından bu ödüle ulaşan ilk Houston Rockets oyuncusu oldu. Alperen aynı zamanda NBA'in All-Star organizasyonunda Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet arasında. Taraftar oylaması, 20 Ocak'a kadar devam edecek. Dev mücadele ise 18 Şubat'ta oynanacak.

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NBA’in en iyisi Alperen!
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