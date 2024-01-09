NBA’in en iyisi Alperen!

Milli basketbolcumuz, muhteşem performansıyla Batı Konferansı’nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi
Houston Rockets formasıyla Amerikan Basketbol Ligi NBA'de fırtına gibi esen Alperen Şengün, rekora doymuyor… Milli basketbolcumuz, son olarak muhteşem performansıyla Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Haftayı 3 galibiyetve 1 mağlubiyetletamamlayanRockets'ın pota altı oyuncusu Alperen, maç başına24 sayı, 7 ribauntve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı. 21 yaşındaki sporcumuz, James Harden'ın (Kasım2019) ardından bu ödüle ulaşan ilk Houston Rockets oyuncusu oldu. Alperen aynı zamanda NBA'in All-Star organizasyonunda Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet arasında. Taraftaroylaması,20 Ocak'akadar devamedecek. Dev mücadele ise 18 Şubat'ta oynanacak.