NBA’de Knicks, üst üste 5. galibiyetini aldı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Knicks, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla yendi. New York Knicks, evinde Portland'ı 112-84 mağlup etti. Knicks'te OG Anunoby 23, Julius Randle ise 20 sayı kaydetti.

Blazers'ta ise Jerami Grant'in 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.