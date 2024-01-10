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Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:17

NBA'de Miami Heat'ten Erik Spoelstra'ya 8 yıl için 120 milyon dolar

NBA’de Miami Heat’ten Erik Spoelstra’ya 8 yıl için 120 milyon dolar

NBA Doğu Konferansı takımlarından Miami Heat, başantrenör Erik Spoelstra'nın sözleşmesini 120 milyon dolar karşılığında 8 yıl uzattı. Bu kontrat, NBA tarihindeki en uzun ve en değerli kontrat oldu.

Miami Heat, Erik Spoelstra'nın sözleşmesini yeniledi. ESPN'de yer alan haberde, Miami Heat'in deneyimli antrenörün kontratını uzatmak için anlaşmaya vardığı belirtildi. Kontratın 8 yıl uzatıldığı ve Spoelstra'nın 120 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.

Erik Spoelstra Miami Heat'te 2 şampiyonluk kazandı. Geçtiğimiz sezon finalde Denver Nuggets'a kaybeden Heat'te Spoelstra, tek bir takımda en uzun süre çalışan ikinci antrenör konumunda. Bir takımda en uzun süre çalışan antrenör listesinde ilk sırada San Antonio Spurs'ten Gregg Popovich yer alıyor. Spoelstra, 725 galibiyetle ise ligde en çok galibiyet alan üçüncü antrenör.

Miami Heat'te 1995'te video koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Erik Spoelstra, 13 yıl boyunca takımda farklı görevlerde çalıştı. 2008'de Pat Riley'nin emeliliğinin ardından 53 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına geçti.

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NBA'de Miami Heat'ten Erik Spoelstra'ya 8 yıl için 120 milyon dolar
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