NBA’de Bucks, sahasında Celtics’i farklı yendi

THUNDER'DAN TARİHİ FARK

Sahasında Portland Trail Blazers'ı 139-77 yenen Oklahoma City Thunder, tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Karşılaşma, NBA tarihinin de en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jalen Williams 21 sayı, 7 ribaunt, Chet Holmgren 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti. Blazers'ta Anfernee Simons 14 sayı, 3 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.