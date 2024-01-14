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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:07 Son Güncelleme: 14.1.2024 11:13

NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi

AA
NBA’de Alperen Şengün’ün double doubleı Rockets’a yetmedi

NBA'de Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı. Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.

LEBRONSUZ LAKERS DEPLASMANDA JAZZ'A YENİLDİ
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti. Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.

SONUÇLAR
Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 99-127
Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 129-118
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-100
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 94-106
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-118
San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 132-125

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NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi
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