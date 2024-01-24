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Giriş Tarihi: 24.1.2024

NBA’de Joel Embiid 70 sayıyla şov yaptı

NBA’de Joel Embiid 70 sayıyla şov yaptı
NBA'DE Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'ü 133-123 mağlup ettiği karşılaşmada Joel Embiid rüzgârı esti. Philadelphia'nın 29 yaşındaki yıldızı, tarihi bir performans ortaya koyarak 70 sayı kaydetti. Kamerun asıllı Fransız pivot, hem kendi hem de takımının rekorunu kırarak bir maçta en fazla sayı atan basketbolcu oldu. Ayrıca 70 sayı barajını aşarak NBA'de bunu başaran 9. oyuncu oldu. Rekor, 1962'de Philadelphia adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait. İkinci sırada ise LA Lakers formasıyla 2006'da Toronto'ya karşı attığı 81 sayıyla Kobe Bryant yer alıyor.

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NBA’de Joel Embiid 70 sayıyla şov yaptı
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