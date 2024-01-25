Avrupa’nın kralı!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda doludizgin devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, 2. turda L Grubu'ndaki dördüncü maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını deplasmanda 77-66 yendi. Mücadeleye Scrubb, Can Maxim Mutaf, Axel Bouteille, Cavahaugh ve Boutsiele beşiyle başlayan Bahçeşehir, ilk çeyreği 14-12 önde kapattı. İkinci periyotta Legia skoru eşitlese de Scrubb ile üstünlüğü alan temsilcimiz, Arca ile de peş peşe sayılar buldu. Cavanaugh ve Boutsiele de destek verince soyunma odasına 33-24'lük Bahçeşehir üstünlüğüyle gidildi. İkinci devrede takım oyunuyla rakibini yıpratan Bahçeşehir, son bölüme 64- 42 önde girdi. Fark bu bölümde 5 sayıya kadar inse de Radonjic'in ekibi, parkeden 77-66 galip ayrıldı. Böylece Bahçeşehir, L Grubu'ndaki bütün müsabakalarını (4) kazanmayı başardı. Cavanaugh 20 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle şov yaptı.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, tüm oyuncularını ve ekibini galibiyetten dolayı tebrik ettiğini söyledi. Polonya deplasmanına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Karadağlı koç, "İyi bir takıma karşı oynadık. Hem hücumda hem de savunmada sert oynamaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda iyi savunma yaptık. Son çeyrekte kontrolü kaybedip hatalar yapsak da mücadelemiz bizi galibiyete götürmek için yeterli oldu" ifadelerini kullandı.