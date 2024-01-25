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Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:18 Son Güncelleme: 25.1.2024 10:20

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçı uzatmada kaybetti

AA
NBA’de Rockets, Alperen Şengün’ün 30 sayı attığı maçı uzatmada kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a uzatmada 137-131 yenildi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets evinde Portland Trail Blazers'ı kounk etti. Mill basketbolcumuz Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Trail Blazers karşısında mağlubiyeti engelleyemedi.

Sezonun 23. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 29, Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaunt, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton 18 sayı, 17 ribauntla Trail Blazers'ın 13. galibiyetinde önemli rol oynadı.

ANTETOKOUNMPO'DAN "TRİPLE-DOUBLE"

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 126-116 mağlup etti. Bu sezon 31 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Damian Lillard 28 ve Khris Middleton 24 sayı üretti.

Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren konuk ekip Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 23 ve Jarrett Allen'ın 21 sayısı, sezonun 16. mağlubiyetini önleyemedi.

Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı San Antonio Spurs'ün evinde Oklahoma City Thunder'a 140-114 kaybettiği mücadelede 9 sayılık katkı sağladı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 107-118

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 113-106

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 96-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 126-116

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 131-137 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 109-132

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 114-140

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 134-112

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NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçı uzatmada kaybetti
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