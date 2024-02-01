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Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:20

NBA efsanesi Hakeem Olajuwon'dan Alperen Şengün'e övgü

NBA efsanesi Hakeem Olajuwon’dan Alperen Şengün’e övgü

Houston Rockets ve NBA'in efsanelerinden Hakeem Olajuwon, Alperen Şengün'ün oyun stilinden övgüyle bahsetti. Olajuwon, "Komple bir oyun oynuyor. Eskiyle yeni oyun tarzları arasında mükemmel bir denge bulduğunu söyleyebilirim" dedi.

Houston Rockets'ın efsanelerinden Hakeem Olajuwon, ABD basınından Houston Chronicle'a Alperen Şengün'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcudan övgüyle bahseden Olajuwon, Alperen Şengün için, "Hareket ediyor. Uzun forvet ve pivot arasında oynuyor. Üçlük atıyor. Böylece uyum sağladı. Oyununu her tarza uyacak şekilde ayarladı. Eğer post up şansı varsa her iki taraftan da bitiriyor. Her tarza uyan eksiksiz bir oyun oynuyor. Komple bir oyun oynuyor. Çağımıza ya da bu çağa uyuyor. Eskiyle yeni oyun tarzları arasında mükemmel bir denge bulduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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NBA efsanesi Hakeem Olajuwon'dan Alperen Şengün'e övgü
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