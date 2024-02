NBA efsanesi Hakeem Olajuwon’dan Alperen Şengün’e övgü

Houston Rockets'ın efsanelerinden Hakeem Olajuwon, ABD basınından Houston Chronicle'a Alperen Şengün'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcudan övgüyle bahseden Olajuwon, Alperen Şengün için, "Hareket ediyor. Uzun forvet ve pivot arasında oynuyor. Üçlük atıyor. Böylece uyum sağladı. Oyununu her tarza uyacak şekilde ayarladı. Eğer post up şansı varsa her iki taraftan da bitiriyor. Her tarza uyan eksiksiz bir oyun oynuyor. Komple bir oyun oynuyor. Çağımıza ya da bu çağa uyuyor. Eskiyle yeni oyun tarzları arasında mükemmel bir denge bulduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.