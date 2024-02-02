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Giriş Tarihi: 2.2.2024 10:29 Son Güncelleme: 2.2.2024 10:32

NBA'de 76ers, Tyrese Maxey'in 51 sayı attığı maçta Jazz'ı yendi

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NBA’de 76ers, Tyrese Maxey’in 51 sayı attığı maçta Jazz’ı yendi

NBA'de Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey'in kariyer rekoru kırdığı mücadelede Utah Jazz'ı 127-124 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Maxey, 51 sayılık üstün performansıyla 76ers'a sezonun 30. galibiyetini getirdi. 76ers'ta Tobias Harris 28 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı verdi. Jazz'da Lauri Markkanen 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle "double-double" yaparken, Collin Sexton 22 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

LAKERS, LİDER CELTICS'İ DEVİRDİ
Los Angeles Lakers, deplasmanda Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i 114-105 yendi. Bu sezonki 25. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 32 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist, D'Angelo Russell ve Jaxson Hayes ise 16'şar sayılık katkı sağladı. Celtics'te Jayson Tatum'un 23 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansları sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR
New York Knicks-Indiana Pacers: 109-105
Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 105-114
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 101-108
Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 124-127

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NBA'de 76ers, Tyrese Maxey'in 51 sayı attığı maçta Jazz'ı yendi
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