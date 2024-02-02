NBA’de 76ers, Tyrese Maxey’in 51 sayı attığı maçta Jazz’ı yendi

LAKERS, LİDER CELTICS'İ DEVİRDİ

Los Angeles Lakers, deplasmanda Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i 114-105 yendi. Bu sezonki 25. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 32 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist, D'Angelo Russell ve Jaxson Hayes ise 16'şar sayılık katkı sağladı. Celtics'te Jayson Tatum'un 23 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansları sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.