Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızı Nemanja Bjelica’ya makaslı ölüm tehdidi

Olay Belgrad'da bir oyun parkında ve çocukların önünde gerçekleşti. Nemanja Bjelica çocuklarıyla birlikte Belgrad'da bir oyun alanındayken Kızılyıldız'ın eski futbolcusu Nikola Petkovic, Sırp oyuncunun yanına gitti. Petkovic, Bjelica'ya tehdit ve hakaretlerde bulundu. İddialara göre Petkovic elindeki makasla Bjelica'yı otoparka gelmesi için çağırdı ve öldürmekle tehdit etti.

TUTUKLANDI

Birçok görgü tanığı olayı doğrularken Nemanja Bjelica'nın durumunun iyi olduğu da ifade edildi. Kızılyıldız ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt gibi diğer Avrupa kulüplerinde forma giyen Nikola Petkovic olayın ardından tutuklandı.

Golden State Warriors'la 2022 NBA şampiyonluğunu kazanan Nemanja Bjelica, geçen sezon Avrupa'ya Fenerbahçe Beko ile dönmüştü. Bjelica sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamazken bu sezon başında Kızılyıldız'ın yolunu tutmuştu.