Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Nemanja Bjelica'ya makaslı ölüm tehdidi
Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:39

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Nemanja Bjelica'ya makaslı ölüm tehdidi

Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızı Nemanja Bjelica’ya makaslı ölüm tehdidi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra basketbol kariyerine ülkesinde Kızılyıldız’da devam eden Nemanja Bjelica, Kızılyıldız’ın eski futbolcusu Nikola Petkovic tarafından saldırı girişmine uğradı. Sırp oyuncu çocuklarının önünde öldürülmekle tehdit edildi.

Olay Belgrad'da bir oyun parkında ve çocukların önünde gerçekleşti. Nemanja Bjelica çocuklarıyla birlikte Belgrad'da bir oyun alanındayken Kızılyıldız'ın eski futbolcusu Nikola Petkovic, Sırp oyuncunun yanına gitti. Petkovic, Bjelica'ya tehdit ve hakaretlerde bulundu. İddialara göre Petkovic elindeki makasla Bjelica'yı otoparka gelmesi için çağırdı ve öldürmekle tehdit etti.

TUTUKLANDI
Birçok görgü tanığı olayı doğrularken Nemanja Bjelica'nın durumunun iyi olduğu da ifade edildi. Kızılyıldız ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt gibi diğer Avrupa kulüplerinde forma giyen Nikola Petkovic olayın ardından tutuklandı.

Golden State Warriors'la 2022 NBA şampiyonluğunu kazanan Nemanja Bjelica, geçen sezon Avrupa'ya Fenerbahçe Beko ile dönmüştü. Bjelica sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamazken bu sezon başında Kızılyıldız'ın yolunu tutmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Nemanja Bjelica'ya makaslı ölüm tehdidi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA