Buldozer Bahçeşehir

IBA Avrupa Kupası 2'nci Tur L Grubu'ndaki 6. maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Jonava'yı 119-79 mağlup etti.beşiyle başlayan Kırmızı Ejderhalar, maçın başında hakimiyetini rakibine kabul ettirdi.Üçüncü periyotta farkı açmaya devam eden Bahçeşehir, final bölümüne 93-58'lik avantajla girdi. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Radonjic'in ekibi, müsabakayı 40 sayı farkla kazandı.Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji, grubunu 6'da 6 yaparak bitirdi. Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta, rövanşlar ise 13 Mart'ta oynanacak.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, geçtiğimiz sene yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybeden insanları andı ve "Bu felaketten etkilenen herkese saygılarımı sunuyorum" dedi. Karadağlı koç, müsabaka içinse şöyle konuştu: "Oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Hedefimiz maçı kazanmaktı ve bunu maçı başından sonuna kadar oyunu kontrol ederek başardık. Farklı şeyler denemek ve zorlu bir takvimde oynadığımız için tüm oyuncularımızı işin içine dahil etmek istedik. Bizim için önemli bir galibiyetti."