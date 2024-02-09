Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’a yenildi!

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip Lessort, Fenerbahçe Beko ise Calathes'le sayılar buldu. Hızlı hücumlarla potaya giderek sayılar bulan Panathinaikos AKTOR, Nunn'un etkili oyunuyla 27. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 49-38. Çeyreğin son bölümünde farkı 15'e (53-38) ev sahibi ekip, final periyoduna da 57-47 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in basketleriyle 35. dakikada farkı 5'e indirdi: 63-58. Maçın sonunda farkı açan Panathinaikos AKTOR, maçı 74-63 kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde 2000. asiste ulaşan ilk isim oldu. Tüm zamanların en fazla asist yapan oyuncusu olan Calathes, 8 sezon formasını giydiği eski takımı Panathinaikos'a karşı 5 asist yaparak, bu alandaki sayısını 2003'e yükseltti.