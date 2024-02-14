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Giriş Tarihi: 14.2.2024 23:08

Fenerbahçe, ING Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Fenerbahçe, ING Türkiye Kupası’nda yarı finalde

Fenerbahçe, ING Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 68-81'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla yarı finale yükselen sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe, ING Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor'u 68-81'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Aliağa Petkimspor: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 3, Zoriks 9, Aldridge, Simmons 8, Emre Tanışan 2, Starks 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor, Ata Can Atsüren
Başantrenör: Burak Gönen
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 12, Sertaç Şanlı 7, Motley 14, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 7, Tarık Biberoviç 22, Guduric 7
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. periyot: 22-21 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 32-39 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 51-62 (Fenerbahçe lehine)

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Fenerbahçe, ING Türkiye Kupası'nda yarı finalde
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