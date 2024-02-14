Orlando Magic, Shaquille O’Neal’ın formasını emekli etti

Magic'in 1992 draftında birinci sıradan seçtiği O'Neal, 1996'ya kadar takımda görev yaptı. ABD'li basketbolcu, Magic tarihinde yılın en iyi çaylak oyuncusu ve all-star seçilen ilk isim olmayı başardı. Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları da giyen O'Neal, 4 şampiyonluk yaşadığı NBA'de bir defa sezonun, 3 kez de finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. O'Neal, 15 defa seçildiği all-star maçlarında ise 3 kez MVP olma başarısı gösterdi. Ligde 2 defa sayı kralı olan O'Neal, 8 kez de sezonun en iyi 5'ine girdi.

Shaquille O'Neal, 19 yıllık NBA kariyerinde normal sezonlarda 23,7 sayı, 10,9 ribaunt, 2,5 asist ve 2,3 blok ortalamaları yakaladı.