Adem Bona’nın draftta seçileceği sıra ve gideceği takımı duyurdular!

NBA'de 2024 Draft'ına yaklaşık 4 ay kala, NCAA'de ve Avrupa'da forma giyen genç yeteneklerle ilgili değerlendirmeler ve draftla ilgili tahminler yapılmaya devam ediliyor.

ADEM BONA İKİ SIRA GERİLEDİ

Eurohoops'un derlediği habere göre; ESPN'den Jonathan Givony ve Jeremy Woo, 2024 NBA Draft'ına yönelik tahminlerinin yeni bölümünü yayınladılar. Givony - Woo ikilisi daha önceki değerlendirmelerinde draftta 34. sırada seçileceğini ön gördükleri UCLA'de forma giyen milli oyuncumuz Adem Bona'nın sıralamasını iki sıra düşürülerek 36. sırada gösterdi.

NBA'DEKİ TAKIMI DA BELLİ OLDU

Yapılan değerlendirmede 2024 draftında 2. tur, 6. sıradan seçilmesi beklenen 20 yaşındaki milli basketbolcunun NBA'deki durağı Philadelphia 76ers olacak.

BERKE BÜYÜKTUNCEL SIRALAMAYA GİREMEDİ

UCLA'de forma giyen bir diğer milli oyuncumuz Berke Büyüktuncel ise Jonathan Givony ve Jeremy Woo'nun dratf tahmininde kensine sıralamada yer bulamadı.

ADEM BONA YILIN SAVUNMACISI ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Milli oyuncumuz Adem Bona, NCAA'de Naismith Yılın Savunma Oyuncusu Ödülü için 15 kişilik aday listesi arasında yer aldı. 20 yaşındaki oyuncu, 15 yılın savunma oyuncusu adayları arasında Pac-12 Konferansı'ndan aday gösterilen tek oyuncu oldu.

2023 DRAFTINDAN ÇEKİLMİŞTİ

2022-23 sezonunda maç başına 7.7 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.7 blok ortalamaları yakalayan Adem Bona, 2023 NBA Draftı'na katılmaktan vazgeçmiş ve 2024'te ilk turdan seçilmek için koleje geri dönmüştü.

22 MAÇTA 12 SAYI, 6 RİBAUND, 1.9 BLOK ORTALAMASI

NCAA'de ikinci sezonunu geçiren başarılı pivot, oynadığı 22 maçta 12.0 sayı, 6.0 ribaund, 1.9 blok ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Adem Bona, maç başına blok sayısında Pac-12'de ikinci sırada (1.9) ve sadece konferans takımları arasındaki maçlardaki blok sayısında tüm Pac-12 Konferansı oyuncuları arasında lider durumda yer alıyor.

ADEM BONA KİMDİR?

2003 Nijerya doğumlu Adem Bona'nın, bir arkadaşının çekip internete yüklediği video sayesinde yolu İstanbul'a düştü. 2 yıl İstanbul Basket'te oynadıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Adem Bona'nın eski adı Ikechukwu Okoro'dur. Genç pivot, Türk milli takımı formasıyla Avrupa 3.'lüğü ve dünya 5.'liği yaşadı. İstanbul'un büyük kulüpleri onu transfer etmek istedi ama o kendisiyle daha çok ilgilenen Karşıyaka'da forma giydi.