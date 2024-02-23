Devler kötü başladı

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Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, rakibine 87-80 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk yarıyı da 50-39 geride kapattı. Milliler'de maçın en skorer ismi olan Tarık Biberoviç'in 27 sayısı yetmedi.
İtalya'da ise Melli 17 sayı ile mücadele etti. Gruptaki diğer karşılaşmada İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 mağlup etti. A Milli Takımımız, ikinci maçında pazar günü saat 16.00'da İzlanda'yı konuk edecek. Müsabaka Sinan Erdem'de oynanacak...