Devler kötü başladı

Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, rakibine 87-80 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk yarıyı da 50-39 geride kapattı.İtalya'da ise Melli 17 sayı ile mücadele etti. Gruptaki diğer karşılaşmada İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 mağlup etti.