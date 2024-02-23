NBA’de Nikola Jokic’in tarihe geçtiği maçta Nuggets, Wizards’ı yendi

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 20 SAYISI YETMEDİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi. Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.