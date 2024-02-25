Alperen coştu Rockets sevindi

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double- double' yaptığı maçta Houston Rockets 16 sayı geriden gelip Phoenix Suns'ı 114-110 mağlup etti. Galibiyette önemli rol oynayan Türk yıldız, 35 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 17 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı. Sezonun 25. galibiyetini alan Rockets'ta Fred VanVleet 23 ve Jabari Smith Jr 22 sayı üretti. Suns'ta Kevin Durant'in 28, Devin Booker ve Bol Bol'un 25'er sayısı yenilgiyi önleyemedi. Kariyerinde 28 bin 296 sayıya ulaşan Durant, Carmelo Anthony'yi geride bırakarak (28 bin 289 sayı) NBA tarihinin en skorerleri arasında 9. sıraya yükseldi.